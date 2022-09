ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ ಮದ್ದುಗುಂಡು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾ; ಕಾರಣವೇನು?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹತಾಶೆಗೊಂಡಿರುವ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಸಿಡಿಮದ್ದು, ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿ? ಚೀನಾಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಸುವ ರಷ್ಯಾ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆಯಾ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಬಹುದು.

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಫಿರಂಗಿ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ತಯಾರಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಯುಗದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡಿರುವವೇ.

ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟರಿಗೆ ವಿಲನ್, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಿಗೆ ಹೀರೋ- ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಡಿದ್ದ ಗೋರ್ಬಿ

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಬಳಿ ಇಂಥ ಹಳೆಯ ಯುಗದ ಆರ್ಟಿಲೆರಿ ಶೆಲ್‌ಗಳು, ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ. ರಷ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಈಗ ಇಂಥ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೇ ವಿಚಿತ್ರ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ರಷ್ಯಾ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಜ್ಞರು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Russia could be about to buy millions of artillery shells and rockets from old Cold-War ally North Korea, says United States of America. If its true, why Russia wants to buy these dumb bombs?