Google Down : ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಹಲವು ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್

Features

oi-Naveenkumar N

ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಔಟೇಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ Downdetector.com ಗೂಗಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದನ್ನು ದೃಢಪಡಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ 40,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ದೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. "502. ಅದು ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅಷ್ಟೆ" ಎಂದು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಗೂಗಲ್‌ನಿಂದ "ಇಂಡಿಯಾ ಕಿ ಉಡಾನ್": 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, "ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ಆಂತರಿಕ ಸರ್ವರ್ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ." ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ

ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ (Google Trends) ಸೇವೆಯು ಸಹ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಂಡೋ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ವೇಗ ಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್‌

"ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ." ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರ ರ್‍ಯಾನ್ ಬೇಕರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಪ್ಟೋವೇಲ್ ಎನ್ನುವ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟ ಸ್ಥಗಿತವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಹುಡಕಾಟವು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

"ಇದೊಂದು ಹುಚ್ಚುತನದ ಅನುಭವ. ಗೂಗಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಏಕೆ ಡೌನ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಮಗೆ ಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯಾಹೂ ಮಾತ್ರ ಇವೆ." ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೂಗಲ್ ಸೇವೆ ಡೌನ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

Google Users Confused on Tuesday mornig because of Google search wasn't working for some time. Outage tracking website Downdetector.com confirmed the Google outage. When a search was being made, the Google servers were showing the 502 error.