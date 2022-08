Features

oi-Vijayasarathi SN

ಅಮೆರಿಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯ (ಲೋಕಸಭೆ) ಸ್ಪೀಕರ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದರೂ ಇವರು ತೈವಾನ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. 82 ವರ್ಷದ ಪೆಲೋಸಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಧರೆಗಿಳಿದ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಕೆ ವಿವಾದ ಸೆಳೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ತೈವಾನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಲುವು ಎನ್ನದೇ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲೋ, ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲೋ ಅಲ್ಲ ಪೆಲೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ರಾಜಧಾನಿ ಥೈಪೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಟೆಲ್‌ವೊಂದರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕೂತರಷ್ಟೇ.

ಅಷ್ಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪೆಲೋಸಿ ತೈವಾನ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ? ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಚೀನಾಗೆ ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲು ಪೆಲೋಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಏನದು ಸಂದೇಶ? ಪೆಲೋಸಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Nancy Pelosi is the speaker of US House. She supports democratic movements worldwide from past few decades. She even dared to visit Tiananmen Square in China.