ಭರ್ಜರಿ ವೀಕೆಂಡ್‌; ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂದಿ ಗುಂಪು-ಗುಂಪಾಗಿ ಬಸ್‌, ಫ್ಲೈಟ್‌ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಈ ಆಗಷ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಕತ್‌ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ತಿಂಗಳದ ವಿಕೆಂಡ್‌ಗಳು ಯುವಕರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಟ್ರಾವೆಲ್‌ ಎಜೆಂಟ್‌ರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಗುಂಪು-ಗುಂಪಾಗಿ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂಘಟಕರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಸುಸ್ತಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಊರು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!

ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್‌ಟಿಡಿಸಿ) ಮತ್ತು ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ (ಜೆಎಲ್‌ಆರ್) ಸೇರಿದ ಬಹುತೇಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ ಆಗಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ (KSTDC) ತಿರುಪತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 100% ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

With the upcoming long weekend, tour conductors are observing an increase in bookings, Where are the people of Bangaluru boarding buses and flights in groups check here,