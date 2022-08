ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಂದರೇನು? ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂದು

Features

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಶಿರಸಿಯ ಸುಪಾರಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಓದಿರಬಹುದು. ಇದೇನಿದು ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಂದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಅಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನಾ ಟ್ಯಾಗ್.

ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲು ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೂಲ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾಂಚೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಎಂಬುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚೀಪುರಂನ ಕೈಮಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನೇಯ್ದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೇಸರಿ ಪುಡಿ ಎಂಬುದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬೊಂಬೆ, ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ, ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ, ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿವೆ.

ಹೀಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೂಲ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

