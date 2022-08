ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಆ್ಯಪಲ್ ಮಾಲೀಕನ ಸಖತ್ ಐಡಿಯಾ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ 10-15 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕತ್ತೆಯಂತೆ ದುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್‌ಗೇ ನಾವು ಏಳೋದು. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಲೈಫು ಇಷ್ಟೇನಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ.

ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಸು, ಅವರ ಬಾಸು, ಕಂಪನಿಯ ಬಾಸು ಎಲ್ಲರ ಕಥೆಯೂ ಇಷ್ಟೇನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗರ್ಥವಾಗಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನೂ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲವಾ?

ಎಲ್ಲಾ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್; ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಬಳಿ ಇದೆ 9.6 ನಿಮಿಷದ ಸೂತ್ರ

ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕಾಂಪಿಟೀಶನ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲಂತೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿರುವ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು.

ಗೂಗಲ್, ಆ್ಯಪಲ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಐಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಡಿಲತೆ ತೋರಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.

English summary

Steve Jobs is known to have knack of finding creative answer for the difficult problems. That's why Apple has become strong brand. We can learn his techniques in our work.