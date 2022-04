ವಿಶ್ವದ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 162 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ; ಭಾರತದ ಪಾಲೆಷ್ಟು?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಸ್ವೀಡನ್, ಏ. 25: ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಸವಳಿದಿದ್ದರೂ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಮಾಡುವ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ 2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು 2.1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ 2113 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 162 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಹಣವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿ, ತಯಾರಿ ಮತ್ತಿತರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದ ಸ್ಟಾಕ್‌ಹಾಂ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಸೋಮವಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. "ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚ 2021ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 0.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಸ್‌ಐಪಿಆರ್‌ಐ (SIPRI) ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ವಿಶ್ವದ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏರಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮಾಮೂಲಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚ 2021ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಡಿಯೇಗೊ ಲೋಪೆಸ್ ಡಾ ಸಿಲ್ವ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಡಿಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಖರ್ಚು ಶೇ. 2.2 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Overall military expenditure globally has reached 2 trillion dollar for first time despite Covid setback. India is third most spender behind US and China, while Britain and Russia follows India in the list.