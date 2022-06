Features

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ತೇನ್‌ಮೊಳಿ ಸೌಂದರರಾಜನ್ ಗೂಗಲ್‌ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದಾಗಿರುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್‌ನ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರಾದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯ ಆಕ್ರೋಶದ ಬಾಣಗಳು ಅವರತ್ತಲೇ ನೆಟ್ಟಿವೆ.

ತೇನ್‌ಮೊಳಿ ಸೌಂದರರಾಜನ್ ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ದಲಿತ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ (ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್) ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರ ನಿಲ್ಲುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ' ನಿಲುವಿನ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಗೂಗಲ್‌ನ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತನುಜಾ ಗುಪ್ತಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಗೂಗಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವಾಗಿರುವ ಆರೋಪ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇನ್‌ಮೊಳಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಎಂದು ತನುಜಾ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ತೇನ್‌ಮೊಳಿ ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವಿಬ್ಬರೂ ತಮಿಳರಾದರೂ ತಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ತಾನು ದಲಿತೆ. ತಮಗೆ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯತೆ ನೀಗಿಸಲು ಇದ್ದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಿಯೂ ಆಗಿರುವ ತೇನ್‌ಮೊಳಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Tech giant Google canceled a talk by an ‘anti-Brahmin activist’ scheduled in April for the fear that it might create ‘division and rancour’ in the workplace.