ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು? ಕರ್ನಾಟಕದವರ ಕಥೆ?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಔಷಧದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೀರಾ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದು ಹೌದು. ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಔಷಧ, ನೆಗಡಿಗೂ ಔಷಧ, ಸಣ್ಣ ತಲೆನೋವಿಗೂ ಔಷಧ ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳೇ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ರೂ ಆದರೂ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುವುದುಂಟು. ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆಗಳು ಬಂದರಂತೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ರೂ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು.

ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಡೇಂಜರ್, ಯಾವುದು ಬೆಟರ್? ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾ?

ಅಂದಹಾಗೆ, ಮಾತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಔಷಧಗಳ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳಿಗರನ್ನು ಮೀರಿಸುವವರಿಲ್ಲವಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,567 ರೂ ಅಂತೆ. ಇದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಿಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಚನ್ ಬಳಸಿ ಶೇ. 88.43ರಷ್ಟು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೇರಳಿಗರು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಶೇ. 11.57 ಔಷಧವನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸರಾಸರಿ ಔಷಧ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

English summary

According to health ministry Kerala has highest medicine consumption per capita in the country. Bihar is lowest in the list with lease expenditure on medicine.