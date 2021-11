2018ರ ನಂತರ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ: 'ಸಾವಿನ ಅನುಕಂಪಕ್ಕೆ' ಬಂದ ಮ್ಯಾನ್ಡೇಟ್ ಏನು?

Features

2018ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಆರು ಶಾಸಕರು ನಿಧನರಾಗಿ ನಂತರ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪದ ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ?

ಇದಲ್ಲದೇ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣರಾದ ಹದಿನೇಳು ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದಾಗ, ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ. ಇನ್ನು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಾಗೂ, ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಹಾನಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ: ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬಿಕೆಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ?

ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಗೆದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2020ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಂಗಲ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಸದ 5,240 ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿತ್ತು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿರುದ್ದ ಮಂಗಲ ಅಂಗಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಅನುಕಂಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ, ಸಹೋದರ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭ ಇತ್ತು. ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಓಟು ಒತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅನುಕಂಪದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನುಕಂಪ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ಅನುಕಂಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ 2018-2021ವರೆಗಿನ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಇತಿಹಾಸ.

2018ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಇತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ:

ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜೆಡಿಎಸ್: ಎಚ್‌ಡಿಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ

