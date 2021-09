ಇಂತಹ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲ

Features

ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ, ಬಲವಿಲ್ಲದ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಾತನ್ನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು.. ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೊರಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ನೆಹರೂ, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಮನ್ನಣೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು.

ಸೆ.20ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಚರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಚನ್ನಿ ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಸರಕಾರ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ರೇಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಹೊರ ನಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಸರಕಾರ ಪತನಗೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.

ಪಂಜಾಬ್ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಚರಣ್‌ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ

ಆದರೆ, ಸಕಾಲದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಭಿನ್ನಮತದ ಗೂಡಾಗಿ ಕೂಟಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮರೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಚರಣ್ ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಚನ್ನಿ ಇಂದು (ಸೆ 20) ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲ, ಮುಂದೆ ಓದಿ..

Is India’s Congress Party in Self-Destruct Mode? Now is the time to take right decision to save congress party in India. Know more.