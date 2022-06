ಸಂದರ್ಶನ: ಸತ್ತು ಕಾದಂಬರಿ ಕರ್ತೃ ಕರಣಂ ಪವನ್ ಪ್ರಸಾದ್

Features

oi-Shankrappa Parangi

ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಹಪಾಹಪಿವುಳ್ಳ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಕಲಾವಿದ, ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಕಾರ, ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕ 'ಕರಣಂ ಪವನ್ ಪ್ರಸಾದ್‌' ಓದುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಓದುಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಅಪಡೇಟ್ ಕುರಿತು ತಡಕಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ 5ನೇ ನೂತನ ಕೃತಿ 'ಸತ್ತು' ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಲು ಲೇಖಕರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಮಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಧೋರಣೆ' ವಿಷಯ ಹೊತ್ತ ಈ 'ಸತ್ತು' ಕೃತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಆರ್ಡರ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜೂ. 16ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಓದುಗರ ಕೈಸೇರಲಿದೆ. "ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ"ದ ಜತೆಗೆ ಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ.

English summary

Interview with Novelist Karanam Pavan Prasad: Karanam Pavan Prasad is an Indian author in Kannada language. He gained notability with his first novel Karma. He talks about new novel Sattu and current affairs.