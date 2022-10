ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ದಿನ 2022- ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್, ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ನಿರ್ವಿವಾದ. ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು, ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ, ಬದಲಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ದಿನದ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಹೌದು.

ಹಲವು ಸಂಕೋಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂದು ಎದುರಾಗಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಈ ದಿನ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

United Nations had started International day for girl child on 2012. It is observed on October 11th every year. This day is used to create awareness among masses about challenges faced by girls.