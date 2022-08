ಯುಪಿ-ಬಿಹಾರ ಸೇರಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 116 ರೈಲು ರದ್ದು; ಕಾರಣವೇನು ?

Features

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಗುರುವಾರ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ರದ್ದಾದ ರೈಲುಗಳು ಯುಪಿ-ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಪುಣೆಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಓಡಾಡುವ ರೈಲುಗಳಾಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ರೈಲು ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು ರೈಲುಗಳ ರದ್ದತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) 116 ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ರದ್ದಾದ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 116 ರೈಲುಗಳ ರದ್ದತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಹಲವೆಡೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಹೌರಾ ದುರಂತೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಪುರಿ ಇಂಧೋರ್ ಹಮ್ ಸಫರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್, ಪಠಾಣಕೋಟ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರಸ್ತೆ, ಬೊಕಾರೊ ಅಸಾನ್ಸೋಲ್ ರೈಲು, ಸಮಷ್ಟಿಪುರ್ ಮುಜಾಫರ್ ಪುರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು ನಿಂತಿದೆ.

22170 ಹಮ್ಸಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 22894 ಹೌರಾ ಜೂ. (HWH) - ಸಿನಗರ ಶಿರಡಿ (SNSI) 22983 ಇಂಟರ್ ಸಿಟಿ ಕೋಟಾ ಜೂ. (ಕೋಟಾ) - ಇಂದೋರ್ ಜೂ. (INDB) 22984 ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ ಇಂದೋರ್ ಜೂ. (INDB) - ಕೋಟಾ ಜೂ. (ಕೋಟಾ) 31411 ಸೀಲ್ದಾಹ್ (SDAH) - ನೈಹಾಟಿ Jn. (NH) 31414 ನೈಹತಿ ಜೂ (NH) - ಸೀಲ್ದಾಹ್ (SDAH) 31423 ಸೀಲ್ದಾ (SDAH) - ನೈಹಾಟಿ ಜೆಎನ್. (NH) 31432 ನೈಹತಿ ಜೂ (NH) - ಸೀಲ್ದಾಹ್ (SDAH) 31711 ನೈಹತಿ ಜೂ (NH) - ರಣಘಾಟ್ ಜೂ. (RHA) 31712 ರಣಘಾಟ್ ಜೂ. (RHA) - ನೈಹತಿ Jn. (NH) 33657 ಸೀಲ್ದಾ (SDAH) - ಹಬರಾ (HB) 33658 ಹಬರಾ (HB) - ಸೀಲ್ದಾಹ್ (SDAH) 36033 ಹೌರಾ ಜೂ (HWH) - ಚಂದನ್‌ಪುರ (CDAE) 36034 ಚಂದನ್‌ಪುರ (CDAE) - ಹೌರಾ ಜೂ. (HWH) 36812 ಬುರ್ದ್ವಾನ್ (BWN) - ಹೌರಾ ಜೂ. (HWH) 36855 ಹೌರಾ ಜೆಎನ್ (HWH) - ಬುರ್ದ್ವಾನ್ (BWN) 37211 ಹೌರಾ ಜೆಎನ್ (HWH) - ಬ್ಯಾಂಡೆಲ್ ಜೂ. (ಬಿಡಿಸಿ) 37216 ಬ್ಯಾಂಡೆಲ್ ಜೂ (BDC) - ಹೌರಾ ಜೂ. (HWH) 37246 ಬ್ಯಾಂಡೆಲ್ ಜೂ (BDC) - ಹೌರಾ ಜೂ. (HWH) 37247 ಹೌರಾ ಜೆಎನ್ (HWH) - ಬ್ಯಾಂಡೆಲ್ ಜೂ. (ಬಿಡಿಸಿ) 37253 ಹೌರಾ ಜೂ (HWH) - ಬ್ಯಾಂಡೆಲ್ ಜೂ. (ಬಿಡಿಸಿ) 37256 ಬ್ಯಾಂಡೆಲ್ ಜೂ (BDC) - ಹೌರಾ ಜೂ. (HWH) 37305 ಹೌರಾ ಜೆಎನ್ (HWH) - ಸಿಂಗೂರ್ (SIU) 37306 ಸಿಂಗೂರ್ (SIU) - ಹೌರಾ JN. (HWH) 37307 ಹೌರಾ ಜೆಎನ್ (HWH) - ಹರಿಪಾಲ್ (HPL) 37308 ಹರಿಪಾಲ್ (HPL) - ಹೌರಾ ಜೂ. (HWH) 7319 ಹೌರಾ ಜೂ (HWH) - ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) 37327 ಹೌರಾ ಜೆಎನ್ (HWH) - ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) 37330 ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) - ಹೌರಾ ಜೂ. (HWH) 37338 ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) - ಹೌರಾ ಜೂ. (HWH) 37343 ಹೌರಾ ಜೆಎನ್ (HWH) - ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) 37348 ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) - ಹೌರಾ ಜೂ. (HWH) 37411 ಸಿಯೋರಾಫುಲಿ (SHE) - ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) 37412 ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) - ಸಿಯೋರಾಫುಲಿ (SHE) 37415 ಸಿಯೋರಾಫುಲಿ (SHE) - ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) 37416 ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) - ಸಿಯೋರಾಫುಲಿ (SHE) 37611 ಹೌರಾ ಜೆಎನ್ (HWH) - ಪಾಂಡುವಾ (PDA) 37614 ಪಾಂಡುವಾ (ಪಿಡಿಎ) - ಹೌರಾ ಜೆಎನ್. (HWH) 37657 ಹೌರಾ ಜೆಎನ್ (HWH) - ಮೆಮೊರಿ (MYM) 37658 ಮೆಮರಿ (MYM) - ಹೌರಾ ಜೂ. (ಎಚ್)WH) 37811 ಹೌರಾ ಜೆಎನ್ (HWH) - ಬುರ್ದ್ವಾನ್ (BWN) 37812 ಬುರ್ದ್ವಾನ್ (BWN) - ಹೌರಾ ಜೂ. (HWH) 37829 ಹೌರಾ ಜೂ (HWH) - ಬುರ್ದ್ವಾನ್ (BWN) 37838 ಬುರ್ದ್ವಾನ್ (BWN) - ಹೌರಾ ಜೂ. (HWH) 52544 ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ (DJ) - ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ (DJ) PAS 52590 ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ (DJ) - ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ (DJ) PAS 52591 ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ (DJ) - ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ (DJ) PAS 52594 ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ (DJ) - ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ (DJ)

Indian Railways cancelled 116 trains, diverted 16 trains and rescheduled 20 trains on Thursday, August 24. Read this detailed article to know your train's status and how you can check it,