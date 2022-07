Features

oi-Minuddin Nadaf

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಶವನ್ನೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲುಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸದೆ ಖಾಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಮುಚ್ಚಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಈ ವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈಲು ವಲಯಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

2020ರಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಇಡೀ ದೇಶವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಜನವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿತ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಲೋಕಲ್‌ ರೈಲುಗಳು ರದ್ದಾಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಿಂತವು.

ಹೀಗೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವು ಹಾಗೆ ರೈಲು ಒಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲುಗಳು ಓಡದೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

English summary

Indian Railways; All the trains which were stopped during Covid-19 have started again check here, Railway Minister has directed the ministry in this regard. The railway sectors concerned have been told to make their preparations within a week in the country,