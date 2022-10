ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚೀತಾಗಳಿಗೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ, ಬೇಟೆಯ ಪ್ರಭೇದವಿಲ್ಲ

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಅ.07: ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಿರತೆಗಳು ದೇಶದಿಂದ ನಾಶವಾದ 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಿರತೆಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚೀತಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ತಜ್ಞರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುವ ಈ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾರಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಚೀತಾವನ್ನು (Acinonyx jubatus) ಅನ್ನು IUCNನ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2021ರ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 'ದುರ್ಬಲ' ಪ್ರಭೇದ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6,517 ಪ್ರಬಲ ಚೀತಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಚಿರತೆಯು ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ, ಚಾಡ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಕೀನ್ಯಾ, ನಮೀಬಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಚಿರತೆಗಳು ಈಗ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ವೆನಾಟಿಕಸ್, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಿರತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಬಲ ಚಿರತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಚಿರತೆಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೇ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಿರತೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಖಂಡಾಂತರ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು.

India was never the natural home of African Cheetahs, We do not have the habitat or prey species for wild, free-roaming cheetahs says wildlife Experts. know more.