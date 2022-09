ಸಿಖ್ ಉಗ್ರವಾದ, ಮಂದಿರಗಳ ದಾಳಿ - ಬ್ರಿಟನ್, ಕೆನಡಾ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ನಿಗಾ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ. 22: ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿಗ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಗುಂಪುಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲ ವಾರಗಳಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಎಸಗಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ತನ್ನ ಆತಂಕವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಿಖ್ ಉಗ್ರವಾದವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡಬರುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಸಿಖ್ಖರೂ ಸೇರಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ಖರಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ನಿಂದಿಸಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಹಲವು ಜರುಗಿವೆ.

ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಲಾಟೆಯಾ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಲಭೆಯಾ? ಲೈಸಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೇನು?

ಹಿಂದೂಗಳು, ಹಿಂದೂಗಳ ಮಂದಿರಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಿಖ್ ಉಗ್ರವಾದ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಗಳತ್ತ ನಿಗಾ ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಿದೆ.

English summary

Anti-India activities are on raise in Canada and Britain recently. Sikh radicals number is raising and funding too has grown without hindrance. Indian govt has taken the developments quiete seriously.