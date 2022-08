ಕೇವಲ 5,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ; ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಾಸವಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಒಳಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ಈ ವರ್ಷ 10 ಸಾವಿರ ಹೊಸ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ತೆರೆಯಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಕೇವಲ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಯಾರು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಸರಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ

ನೀವು 18 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಏಜೆಂಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ. ಎರಡೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

English summary

The new 10,000 post offices that are planned to be opened this fiscal year, will take the total number to around 1.7 lakh post offices Read more.