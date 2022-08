ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕಾರಣವೇನು?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೇಶಾವರಿ ಹಸಿರು ಪಿಸ್ತಾ, ಅಂಜೂರ, ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್‌ನಟ್ ಕರ್ನಲ್‌ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ದೀಪಾವಳಿವರೆಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳ ನಡುವೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರುವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬಾಡಾ ಬಜಾರ್‌ನ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶನಿವಾರದಂದು ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಕರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್‌ನಿಂದ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾಗಳ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್‌ನಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಗೋಡಂಬಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನವು. ಇದು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಗೋಡಂಬಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸುವುದರಿಂದ ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಸರಕುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ನೋಜಸ್, ಖರ್ಜೂರ, ಪಿಸ್ತಾಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲ ಮಾರಕಟ್ಟೆಗಳುಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

This time in Kolkata, due to the price hike, dry fruits are not available to the masses during the festival. Peshawar green pistachios, figs, almonds, walnut kernels have all seen a jump in their prices,