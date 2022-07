ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಳ: 4ನೇ ಅಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Features

oi-Naveenkumar N

ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 18,467 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಜುಲೈ 6 ರಂದು, ದೈನಂದಿನ ಹೊಸ ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಮಾಣ 18,506 ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಜನವರಿ 2022ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ ನಂತರ, ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವವರೆಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಜುಲೈ 10ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,28,690 ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಾರದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಶೇಕಡ 4.09 ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,25,028ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು 4ನೇ ಅಲೆಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸೋಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಸೋಂಕಿತರು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Since the beginning of June, there has been an increase in the number of daily Covid-19 cases. On June 29, 18,467 new cases were registered on a single day. On July 6, the daily rate of new infections rise to 18,506, causing concern.