ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವ ಸುದ್ದಿ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕಥೆ!

ವಯಸ್ಸು 18 ದಾಟಿದರೆ ಮುಗೀತು ಮದುವೆ ಚಿಂತೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಗನಿಗೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೇನಪ್ಪಾ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಓದಬೇಕು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಈಗಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆಯು ಮದುವೆಯಾಗದವರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗದಿರುವ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಚರಣೆಯೇನು?, ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೂ ಏನು?, 25 ದಾಟಿದ ಮಂದಿ ಮನೆ ಹೊಸ್ತಿಲು ದಾಟುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

English summary

If You're Still unmarried at 25 in Denmark, Your friends and family to cover you in the spice.