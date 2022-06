ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Features

oi-Gururaj S

ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಥವ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?, ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ? ಎಂದು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 9/12/1960ರ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಜೆಎಡಿ 62 ಪಿಎಲ್‌ಎಕ್ಸ್‌ 60ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ವಿಧಾನ) ನಿಯಮಗಳು, 1967ನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಎಡಿ 1 ಡಿಸಿಎನ್ 66 8/3/67ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

How to change name in government records. Government employee can change name in government records, here are the steps.