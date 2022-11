2017ರ ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಲ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾರರ ಓಲೈಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗುಜರಾತಿನ ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಎಚ್‌ಎಎಮ್‌ (KHAM) ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

80ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮಾಧವಸಿಂಗ್ ಸೋಲಂಕಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಹರಿಜನರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಹೇಳಲಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಎಚ್‌ಎಎಮ್‌ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರದ ರುಚಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಗುರಿ ಅಂದರೆ ಹರಿಜನ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲವಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಎ ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾಟಿದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

English summary

Since the announcement of elections in Gujarat, the political heat has been continuously increasing. All the parties are making strategies to woo the voters. As per the analysis of political experts from Gujarat, the Congress still has high expectations from the KHAM equation.