ಏ.14ರಂದು ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಂಡಮಾರುತದೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 13: ಸೂರ್ಯನು ಬೃಹತ್ ಸೌರ ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಂಡಮಾರುತದೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಂಡಮಾರುತವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೌರ ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಂಡಮಾರುತವು ಮೂಲತಃ ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಕರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಂತರಿಕ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಇತರ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ಹೊರಸೂಸಲಿದ್ದಾನೆ.

//CESSI SPACE WEATHER BULLETIN//11 April 2022//SUMMARY: QUIET TO MODERATE SPACE WEATHER CONDITIONS// A halo CME was detected by SOHO LASCO on 11 April. Our model fit indicates a very high probability of Earth impact on 14 April, 2022 with speeds ranging between 429-575 km/s + pic.twitter.com/MRFNuLI2hS

NASA ಮತ್ತು NOAA ಸೂರ್ಯನಿಂದ CME ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಚಂಡಮಾರುತವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಮೆಗಾ-ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಇದು ಅತಿ ವೇಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು NASA ಹೇಳಿದೆ.

ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಂಡಮಾರುತ:

"ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2022 ರಂದು 429-575 km/s ನಡುವಿನ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಭೂಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೌರ ಮಾರುತ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿವೆ," ಎಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ (CESSI) ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ,

355 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ವಂಡೇ ಹೇ

ಬೃಹತ್ ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಂಡಮಾರುತವು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬ್ಲಾಕೌಟ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಂಡಮಾರುತವು G-2 ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ!

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ?:

"ಭೂ-ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ತಂತು ಸ್ಫೋಟ!. NOAA ಮತ್ತು NASA ಸೌರ ಚಂಡಮಾರುತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ! ಮಧ್ಯ-ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳವರೆಗೆ ಅರೋರಾವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, GPS ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ರೇಡಿಯೊ ಪ್ರಸರಣದ ಅಡಚಣೆಗಳು ವಿರಳವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ," ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಡಾ ತಮಿತಾ ಸ್ಕೋವ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಡಚಣೆ:

ಯುಎಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (NOAA) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ-ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

English summary

Global blackout 2022: According to space agencies across the globe, Sun is about to strike the Earth with a massive solar geomagnetic storm on April 14. Know more.