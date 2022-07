PF Updates; ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ 8.1 % ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಯಾವಾಗ ಜಮಾ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ರೂ 8.1 % ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ನ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್‌ಪುಕ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ (ಪಿಎಫ್) ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಡ್ಡಿಯ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 81,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲಿದೆ.

ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 8.5ರ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮರಳಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಶೇ.8.1ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತು. ಅಂತಮವಾಗಿ ಸದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪಿಎಫ್‌ನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವಾಗಿದೆ.

English summary

EPFO is updated Soon your EPF account will be credited to your EPF account at the rate of Rs 8.1% to the PF account holder account so you need to see your EPFO account passbook update,