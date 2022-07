ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಬರಲಿದೆ ಡ್ರೋನ್!

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಂದೇಲಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಡನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರೈತರು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡದ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳೂ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲಿವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಮಿತಿಗಳು ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೈಟೆಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕನಸು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈಗಲೂ ನಾನೇ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ: ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌

English summary

A drone will soon be flying over farmers' fields in Bundeli, Uttar Pradesh. The cooperative department here has prepared its complete draft. In the near future farmers will use drones to spray fertilizers and pesticides along with other chemical fertilizers,