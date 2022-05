ವಿಡಿಯೋ: ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಐನಾತಿ ಕೋತಿ

Features

oi-Sunitha B

ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕದಿಯಲು ಕೋತಿಗೆ ನಾಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೋತಿಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಏರಿದ ಐನಾತಿ ಕೋತಿ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಾಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯಲು ಕೋತಿ ನಾಯಿಯ ಮೇಲೇರಿದೆ. ನಾಯಿ ಕೂಡ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಾಕೇಟ್ ಕದಿಯಲು ಕೋತಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೊ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗ ನಾಯಿಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ Memes.bks ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು "ಮಂಗ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸ್ವಂತ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉಲ್ಲಾಸದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

The 🐒 trying to pick up a packet of chips with the help of 🐕 is the cutest thing you will watch today ❣️❣️. #goodmorning #dog #dogs #monkey #monkeys #animal #AnimalLovers #cute #lovable #adorable #friendship #bond #team pic.twitter.com/bkMAEU13NC