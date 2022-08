ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು?

Features

ಮಧುಮೇಹವು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವ ಜನರು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಡಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಊಟದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಯು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬಾರದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ನ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ನ ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

