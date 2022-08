ಬೆಳಗಾವಿ - ಕಿತ್ತೂರು - ಧಾರವಾಡ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಗರಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಊರಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಧಾರವಾಡ-ಕಿತ್ತೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ ನೂತನ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ರೈಲು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ರೈಲುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಡಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೊಂಡಾ ಅಥವಾ ಖಾನಾಪೂರನಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ರೈಲು, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯಂತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ; 1900 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ

ಇನ್ನು ನೂತನ ಮಾರ್ಗವಾದ ಬೆಳಗಾವಿ - ಕಿತ್ತೂರು - ಧಾರವಾಡ ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಭದಿಸಿದಂತೆ ಜುಲೈ 26ರಂದು ರೂ.38ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.

English summary

The state government has sanctioned the release of Rs.38 crore on July 26 for the land acquisition of land required in 10 villages of Dharwad taluk for the construction of the new Belagavi-Kittur-Dharwad railway line,