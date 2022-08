Features

Minuddin Nadaf

ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಯೋಗವು (ಸಿಸಿಐ) ತನಿಖೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾದ ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಯೋಗವು (CCI) ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾ (ಹಿಂದೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ) ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp)ನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಿಸಿಐ (CCI) (ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಯೋಗ) ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

English summary

Delhi High Court has dismissed the petitions of Whatsapp and Facebook that challenged the Competition Commission of India (CCI) order asking for a detailed probe into the popular messaging app's 2021 updated privacy policy. Know details.