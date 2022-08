ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣ: ವಿಜಯ್ ನಾಯರ್ ಯಾರು?

Features

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 22: ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಲುಕ್‌ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನಾಯರ್ ಒಬ್ಬರು.

ದೆಹಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನಾಯರ್ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಿಜಯ್ ನಾಯರ್ ಯಾರು..? ಈತನಿಗೂ ಎಎಪಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ನಾಯರ್ ಸಂಬಂಧ ಇದಿಯೇ? ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾಯರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ 13 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿತರಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರು, ಮದ್ಯದ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Central Bureau of Investigation (CBI) has registered an FIR against some of the accused in the Delhi Excise Policy case. Who is Vijay Nair one of them?