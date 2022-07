Features

oi-Minuddin Nadaf

ನವದೆಹಲಿ ಜುಲೈ, 20: ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಂ ಎಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ದಿಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೋಗಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬ ಏಕೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ನಗರಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2019ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅವರು ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರಲಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧೀಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೂರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಗೌರವ, ಸಿನ್ಹಾಗೆ ಬೆಂಬಲ- ಎಎಪಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಾಜಕಾರಣ

ಆದರೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುದೇಕೆ? ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿಎಂ ಏಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು, ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said the Centre is delaying clearance for his planned trip to Singapore. What kinds of clearances are required by CMs, ministers, MPs and govt servants for foreign trips, here more details,