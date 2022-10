ದಸರಾ ವಿಶೇಷ: ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತರುವ ನೀಲಕಂಠ ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ದಸರಾ ಆರಂಭ

Features

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಯೋರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬವು ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನೀಲಕಂಠ ದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಊರು ತೊರೆದು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿ ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಎನಿಸಿದೆ. ನೀಲಕಂಠನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಏಕೆ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ದರ್ಶನದ ಮಹತ್ವವೇನು? ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗೆ ಉಳಿದಿದೆ? ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ನೀಲಿ ಕತ್ತಿನ ಹಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ 'ನೀಲಕಂಠ'ನ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳಕರ ಎನಿಸುವ ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ನೇರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧರ್ಮವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಯೋರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರಿಗಾಗಿ 'ನೀಲಕಂಠ' ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ತರಲು ದಸರಾ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರ ನೀಲಕಂಠನನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು.

English summary

Dasara Special: Dasara begins after seeing the blue-throated bird brought by Muslims in this village in Uttar Pradesh. Do you know why?