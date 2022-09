ದಸರಾ ಆನೆ-ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ತಾಲೀಮು!

Features

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಗಜಪಡೆಗಳ ತಾಲೀಮು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗಜಪಡೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವರೋಹಿ ದಳದ ಕುದುರೆಗಳು ಭಾರೀ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚದಂತೆ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಫಿರಂಗಿಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರಂಗಿಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆನೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿ ಗಜಪಡೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವರೋಹಿದಳಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ತಾಲೀಮಿನ ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆನೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳು ಬೆದರಿದರೂ ನಂತರ ಅವು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೆದರದೆ ಜಗ್ಗದೆ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಆನೆಗಳು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೆದರದೆ ನಿಂತರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಆನೆಗಳು ಬೆದರಿದರೂ ಕ್ರಮೇಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾರೀ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೆದರದಂತೆ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ತಾಲೀಮಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ತಾಲೀಮು ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರಂಗಿಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅರಮನೆಯ ಆನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದಿರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಾಗದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಸರಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜಯ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

