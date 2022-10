Cyber frauds: ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸೈಬರ್ ಫೋರ್ಜರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಿವೇರ್' ಎಂಬ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜು ಮತ್ತು ಚಾಲಿಸ್ ಚೋರ್ ಎಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿರುಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ದರೋಡೆಕೋರರ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ 40 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಿರುಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹೇಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ವಿಶಿಂಗ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ (ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು) ಜನರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಎಟಿಎಂಗಳು ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೂ ವಂಚನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ 'ಸೈಬರ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್' ಜಾಗೃತಿ; ಪೋಷಕರೇ ಏನಿದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

English summary

Fraud Alert: Beware of Diwali Free Gift Messages as Links Can Rob You, Do NOT click on any link, especially the short URL, shared by anyone, Think before clicking on the link, cyber banking frauds in india, Victim of online fraud? MintGenie explains how you can save your money, RBI, Net Banking/ATM Frauds, Cyber Security, Cyber Fraud, Cybersecurity Apps, Financial Frauds, Banking Regulation, Internet Regulation, Cyber crimes india, cyber Crimes, Finance, Banks