ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ: ರಷ್ಯಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ಭಾರತ!; ಹೇಗೆ?

oi-Minuddin Nadaf

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದೇಶಗಳು ನಲುಗುತ್ತಿವೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ದಿನಕ್ಕೆ 8.63 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಈ ಖರೀದಿಯು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ 4.8% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನರಳುತ್ತಿವೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂದಗತಿಯ ಭಯವೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಅತ್ತ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ; ಇತ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

English summary

India's oil imports from Russia jumped to nearly 18 percent of its total petroleum crude imports in July in value terms, according to the latest commerce ministry data. Know more.