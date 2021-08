ಕೋವಿಡ್ 19: ತಾಯಂದಿರು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಬಹುದು: ಡಾ.ವಿದ್ಯಾಭಟ್

Features

oi-Mahesh Malnad

''ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಹಸುಗೂಸುಗಳಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕೇ? ಬೇಡವೇ? ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಬಹುತೇಕ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದರೆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‍ನ ಲ್ಯಾಪರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ & ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ವಿದ್ಯಾ ವಿ ಭಟ್ ಅವರು ಈಗಿನ ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಸ್ತನ್ಯಪಾನದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಎದೆಹಾಲು ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

English summary

There are lot of anxieties and fears among lactating mothers regarding breastfeeding when they are Covid positive. Dr. Vidya V Bhat, Laparoscopic Surgeon & Fertility Specialist, Medical Director, Radhakrishna Multispeciality Hospital and IVF Center, Bengaluru.