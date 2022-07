ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕೈ ತಲ್ಲಣ, ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠದಿಂದ ಶೂನ್ಯ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಪಣಜಿ, ಜುಲೈ 11: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸರಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದು, 5 ಶಾಸಕರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಶಾಸಕರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ 11 ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿರುವ ಬಣದಲ್ಲಿ ಐವರಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೋಳಾಗಿ ಹೊಸ ಬಣ ರಚಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಎಂಟು ಶಾಸಕರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಹೋಳಾಗುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಬೀಸೋ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಐವರು ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಾಸಕ ತಾನು ಬಂಡಾಯ ಬಣದ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದುದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರು ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರವಂತೆ.

English summary

Congress facing rebellion in Goa as it loses five of its 11 MLAs. A day earlier it lost its last 5 MLAs in Meghalaya.