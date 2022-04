Features

oi-Vijayasarathi SN

ಉಕ್ರೇನ್ ವಾಯುಪಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಎಸ್‌ಯು-35ಎಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದುಹಾಕಿತು. ಸು-35ಎಸ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾದ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವ ಈ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವು ಆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದೋ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದರೂ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಬಲ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ತ್ ತಂತ್ರ (ರಾಡಾರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ) ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು Su-35 S ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸಿದ್ದವು.

ಚೀನಾಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆತಂಕ: ರಷ್ಯಾದ ಸು-35ಎಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಪಡೆಗಳು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶವನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ರಷ್ಯಾದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗಾಗಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಉರುಳಿಬಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ಏನು ಅನಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ ಮುಂದಿದೆ...

ಭಾರತದ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಎದುರಿಸಲು ಪಾಕ್‌ಗೆ ನೆರವಾದ ಚೀನಾ

English summary

How powerful is Rafale as compared to Russia's Su-35S... Ukrainian Air Force experts have obtained important and so far confidential information about Su-35S fighter aircraft from its burnt remains.