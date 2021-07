ಈ ಎರಡು ಔಷಧಗಳು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?

Features

ಸುಖನಿದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಮರುದಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೆ ಬರುದಿನವಿಡೀ ನರಕ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದವಾದರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡರೆ ಎರಡು ಮೂರು ತಾಸುಗಳು ಕಳೆದರೂ ನಿದ್ರೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಿದ್ರಾಭಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಎಂಬುದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ.

ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದ್ ಆಗಿ ಉಸಿರುಕಟ್ಟಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರೀಥಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

English summary

Sleep is an important restorative process. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)Trusted Source states that a person is at greater risk of type 2 diabetes, cardiovascular disease, obesity, and depression without enough sleep.