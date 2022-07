1 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 23: ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲಾ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಆಪ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಉಚಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆಯ ಕೋರ್ಸ್ ದೆಹಲಿಯ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3-4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ 50 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದಿಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಯಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್‌ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said on Saturday that Spoken English training is being started for students who are weak in English and have poor communication skills,