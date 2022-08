ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನೌಕೆ; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಗಳೇನು?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಭಾರತ ಪದೇ ಪದೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದರೂ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಚೀನಾದ ಯುವಾನ್ ವಾಂಗ್ 5 (Yuan Wang 5) ಎಂಬ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಹಡಗು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ. ಚೀನಾದ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂಬನತೋಟ ಬಂದರನ್ನು ಯುವಾನ್ ವಾಂಗ್ ಹಡಗು ತಲುಪಿದೆ.

ಯುವಾನ್ ವಾಂಗ್ 5 ಹಡಗು ಜುಲೈ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಚೀನಾದಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಭಾರತ ತನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಈ ಹಡಗು ಇರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಚಕಾರ. ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಚೀನಾ ಸಂಶೋಧನಾ ನೌಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಹಂಬನತೋಟದ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಡುವ ಯುವಾನ್ ವಾಂಗ್ 5 ಹಡಗು ಕೇವಲ ಇಂಧನ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೀನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈ ಹಡಗು ಬಂದಿಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯುವಾನ್ ವಾಂಗ್ 5 ಹಡಗು ಏನು? ಅದರಿಂದ ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಏನು ಅಪಾಯ? ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜನರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ ಚೀನಾ ಹಡಗಿನ ಕಣ್ಣು ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ!?

English summary

Chinese spy vessel Yuang Wang has reached Hambantota port of Sri Lanka. This may pose several dangers to India's defence. Here is a look at those dangers.