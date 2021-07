ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಳ; ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಮಾಹಿತಿ...

Features

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 29: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NTCA) ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವ ಹುಲಿ ದಿನಾಚರಣೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2022) ಹೊತ್ತಿಗೆ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನವಾದ ಇಂದು, (ಜುಲೈ 29), ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂತತಿ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮೆಲುಕು ನೋಟ ಬೀರೋಣ...

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನ 2021: ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ, ಘೋಷಣೆಗಳು

ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಿರ್ಬಂಧದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹುಲಿ ಗಣತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್- ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೀಸಲು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಗಣತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿವೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

National Tiger Conservation Authority (NTCA) is keen on conducting the tiger census in December and releasing the new estimates by the next World Tiger Day