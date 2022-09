ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಂಥ ದುರ್ಗತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿತ್ತು ಸಿಎಜಿ ವರದಿ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಈ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾಮಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಬಹುತೇಕ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರಗಳೆಯಿಂದ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರವಾಹದ ಮಸಿಯೂ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳು ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರಕಾರ ವಾದಿಸಿದರೂ ನಗರದ ಜೀವನಾಡಿ ಎನಿಸಿದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅವಘಡಗಳು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಿರುಮ್ಮಳರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದು ಹೌದು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರೀ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಕಾರಣವೇ?

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಿಎಜಿ ನಡೆಸಿದ ಆಡಿಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎದುರಿಸುವ ಗಂಡಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ (ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ- Storm Water Drain) ಇಲಾಖೆಯ ಹಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ವರದಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಧೂಳಿಡಿದು ಕೂತಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದಂತಿತ್ತು. ಈ ಮಹಾಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಟಾಬಯಲಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ಫಲ ಇಂದು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇರಿಸುಮುರುಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಿದೆ.

English summary

Many regions in Bengaluru were inundated by heavy rain and flood. But CAG report submitted last year had pinpointed weakness in city infrastructure to handle storm water. But BBMP neglected this report, it is said.