ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ 10 ರೂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ: ಪಾನೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಳಲು

Features

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ: ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿ ಬಿಡಾಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (Single Use Plastics) ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದು ದೇಶದ ಪಾನೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಡಾಬರ್, ಪಾರ್ಲೆ, ಕೋಕಾ ಕೋಲ, ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾನೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾಗದದ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಕ್ಕದೇ ಹೋಗಬಹುದು.

ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ 2021 ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 2022 ಜುಲೈ ಒಂದರಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ಜೀವಂತ ಜನರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪತ್ತೆ: ಅಧ್ಯಯನ

ಸರಕಾರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾ, ಕಟ್ಲೆರಿಗಳನ್ನೂ ನಿಷೇಧದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾನೀಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧಿಸಲಿ. ಆದರೆ, ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಮೊದಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

English summary

The ban on single-use plastic, effective from July 1, poses a challenge to makers of cool beverages such as Frooti, Real, Tropicana and Maaza, who attach small plastic straws to help buyers puncture the juice boxes and drink up.