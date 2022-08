ಅಯೋಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌರ ರಾಮಾಯಣ ಕ್ರೂಸ್; ಹೇಗಿರಲಿದೆ ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ರಾಮನವಮಿಯಂದು ಭಕ್ತರು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೋಲಾರ್ ರಾಮಾಯಣ ಕ್ರೂಸ್ ಮೂಲಕ ಸರಯೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಭಕ್ತರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಅಯೋಧ್ಯೆದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದ, ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪನವಿಲ್ಲದಿರುವ ಈ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌರ ರಾಮಾಯಣ ಕ್ರೂಸ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರೂಸ್ ಗುಪ್ತರಘಾಟ್‌ನಿಂದ ನಯಾಘಾಟ್‌ವರಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸರಯೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿಲಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೋಲಾರ್ ರಾಮಾಯಣ ಕ್ರೂಸ್ ಮೂಲಕ ಸರಯೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಗುಪ್ತರಘಾಟ್‌ನಿಂದ ನಯಾಘಾಟ್‌ನವರಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚರಿತ್ ಮಾನಸ್ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಹಾರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸರಯು ನದಿಯ ಗುಪ್ತರಘಾಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಘಾಟ್ ಬಳಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಡಿಎಂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Ayodhya cruise service: After 8 months in Saryu, visit the religious places with a cruise, know from where to where the facility will be available check here.