ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಡೇಂಜರ್, ಯಾವುದು ಬೆಟರ್? ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾ?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ, ಕುಡಿ, ಆಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ- ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಆದರೆ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಗಾಳಿಪಟದಂತೆ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಮೈಬಗ್ಗಿಸಿ ದುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ತಿಂದಿದ್ದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ವ್ಯವದಾನ ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವುದು ಹೌದು.

ಆಹಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ದಿನವೂ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದು ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಕವಾದ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕೆಲ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದರೆ, ತುಪ್ಪ ತಿಂದು ನಮ್ಮಪ್ಪ, ಅವರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಬದುಕಿರಲಿಲ್ಲವಾ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ವಾದ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ನಮಗೆ 'ತೋಚಿದ' ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (ಕೊಬ್ಬು), ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚು. ಇವು ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು.

ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಅನೂಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಬರೆದ ಲೇಖನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದ 200 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಜಿವಂತ; ಯಾಕೆ ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

English summary

We believe that Indian traditional food is good for us. But experts say otherwise. Indians are increasingly getting health issues because of these foods.