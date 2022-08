ಕೆನಡಾ ರಸ್ತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹೆಸರು; ಯಾಕೆ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ತಾವು ಊಹಿಸಿರದ ಗೌರವವೊಂದು ಲಭಿಸಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಮಾರ್ಕಮ್ ನಗರಿಯ ರಸ್ತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅಪೂರ್ವ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನಡಾದ ಬೀದಿಗೆ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಕೆನಡಾದ ಬೀದಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆನಡಾದ ಮಾರ್ಕಮ್ ನಗರದ ರಸ್ತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರೆಹಮಾನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದಂತಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಆರ್ ರಹಮಾನ್ ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು.

English summary

Music Maestro AR Rahman pens emotional note as street in Markham city in Canada gets named after him: The name AR Rahman is not mine, it means. Know more,