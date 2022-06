Features

ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಜೂನ್ 20: ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಹುದ್ದೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾದೇಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಅವರ 'ಟುಗೆದರ್' ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈವರೆಗೆ ಶೇ. 97ರಷ್ಟು ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 577 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಲೋಕಸಭೆ) ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 289 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 200-260 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್‌ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 30-80 ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಅವರು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನಿಸಿದ್ದರು. ಪಕ್ಕಾ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮರೈನ್ ಲೇ ಪೆನ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.

ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ 'ಟುಗೆದರ್' ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

