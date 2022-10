5 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಯದ ಹಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಹಾ ವಲಸೆ; 13 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ

Features

oi-Mahesh Malnad

ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವನವೇ ವಿಸ್ಮಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವಲಸೆ ಕಥೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ರೋಚಕ. ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ಸೈಬೀರಿಯಾದಿಂದ ಹಾರಿ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಋತು ಕಳೆಯಲು ಬರುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಮಹಾ ವಲಸೆಯ ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೀನ್ಯಾದಿಂದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 6300 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಒನೊನ್ ಕೋಗಿಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಇಂಥದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ಅಲಾಸ್ಕಾದಿಂದ ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಮಹಾ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 11 ದಿನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಸರಿ ಸುಮಾರು 13,560 ಕಿ. ಮೀ(8,435 ಮೈಲಿ) ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು Bar-tailed godwit ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿ. ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಯ.

Wonderful news on ultramarathon flying Bar-tailed Godwits. Satellite tracked bird has flown NONSTOP from Alaska to Tasmania for the first time! What a trip! Thanks @miranda_trust, Max Planck Institute and others for this work drawing our world together. Nature is wild! 1/2 pic.twitter.com/NnT0QtLCUx